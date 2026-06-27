Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei stoppt betrunkenen Rollerfahrer

Speyer (ots)

In der Nacht zum Samstag (27.06.2026) gegen 0:30 Uhr führten Polizeikräfte eine Verkehrskontrolle mit einem Rollerfahrer in der Franz-Kirrmeier-Straße durch. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss bei dem 26-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Der Einfluss von Alkohol stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

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