PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei stoppt betrunkenen Rollerfahrer

Speyer (ots)

In der Nacht zum Samstag (27.06.2026) gegen 0:30 Uhr führten Polizeikräfte eine Verkehrskontrolle mit einem Rollerfahrer in der Franz-Kirrmeier-Straße durch. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss bei dem 26-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Der Einfluss von Alkohol stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 12:42

    POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

    Speyer (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, den 23.06.2026, gegen 17:30 Uhr bis Mittwoch, den 24.06.2026, gegen 09:00 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Diakonissenstraße einzubrechen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 12:41

    POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 17:00 - 18:22 Uhr parkte ein 51-jähriger seinen schwarzen PKW der Marke VW auf dem Festplatz. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den VW beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 12:41

    POL-PDLU: Speyer - Falsch überholt, ausgebremst und Unfall verursacht

    Speyer (ots) - Am Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr, fuhr ein Gefahrstoff-LKW auf der B9 in Richtung Germersheim. Aufgrund einer baustellenbedingten Fahrbahnverengung auf Höhe der Abfahrt Speyer-Süd fuhr der 50-jährige LKW-Fahrer mittig. Dies veranlasste einen 60-jährigen PKW-Fahrer dazu den LKW rechts zu überholen und den LKW, nachdem der PKW vor ihm wieder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren