Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 23.06.2026, gegen 17:30 Uhr bis Mittwoch, den 24.06.2026, gegen 09:00 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Diakonissenstraße einzubrechen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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