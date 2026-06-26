Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Falsch überholt, ausgebremst und Unfall verursacht

Speyer (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr, fuhr ein Gefahrstoff-LKW auf der B9 in Richtung Germersheim. Aufgrund einer baustellenbedingten Fahrbahnverengung auf Höhe der Abfahrt Speyer-Süd fuhr der 50-jährige LKW-Fahrer mittig. Dies veranlasste einen 60-jährigen PKW-Fahrer dazu den LKW rechts zu überholen und den LKW, nachdem der PKW vor ihm wieder eingeschert war, auszubremsen. Trotz eingeleitete Vollbremsung fuhr der LKW infolge dessen auf den PKW auf. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

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