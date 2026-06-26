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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Schmuckgeschäft - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag (26.06.2026) brach ein bislang unbekannter Täter gegen 01:30 Uhr in ein Schmuckgeschäft in der Speyerer Straße ein. Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und verständigte daraufhin die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war dieser nicht mehr am Tatort. Eine Absuche des Nahbereichs blieb erfolglos. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Zur Spurensicherung wurde die Scheibe entglast, das THW übernahm die Notverschalung. Da der Verkaufsraum videoüberwacht ist, werden nun die Aufnahmen ausgewertet.

Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Speyerer Straße beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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