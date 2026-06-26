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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall im Kreuzungsbereich mit verletztem Kind

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagabend (25.06.2026) gegen 20:15 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Jägerstraße / Lillengasse in Schifferstadt ein Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Pkw. Die 13-jährige E-Scooter-Fahrerin befuhr die Jägerstraße und übersah an der Kreuzung den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Autofahrer. Dieser konnte den Zusammenstoß trotz einer Bremsung nicht mehr verhindern. Durch die Kollision erlitt die Zweiradfahrerin leichte Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz für das aktuelle Verkehrsjahr bestand. Das Fahrzeug wurde vor Ort an die Halterin übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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