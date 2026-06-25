Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Mittwoch, den 24. Juni 2026, gegen 21:00 Uhr wurde in Ludwigshafen-Mitte ein E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er ohne Versicherungskennzeichen fuhr. Im Rahmen der Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

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