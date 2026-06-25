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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht in Ludwigshafen-Mundenheim

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 23.06.2026 um 22:30 Uhr bis Mittwoch, den 24.06.2026 um 08:30 Uhr wurde in der Saarlandstraße in Ludwigshafen Mundenheim ein grauer Smart durch einen unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der Verursacher, womöglich ein Fahrradfahrer, entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne den Verkehrsunfall zu melden. Der Sachschaden beträgt etwa 1000,- Euro.

Es wurde eine Strafanzeige wegen dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 telefonisch unter 0621 963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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