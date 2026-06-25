Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Otterstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 16:30 - 18:50 Uhr parkte ein 33-jähriger PKW-Fahrer sein schwarzes Fahrzeug der Marke VW auf dem Parkplatz des Campingplatzes "Kollersee". Ein unbekanntes Fahrzeug stieß beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem geparkten PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell