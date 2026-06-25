POL-PDLU: Mauersegler in Not

Frankenthal (ots) - Eine 39-jährige Frankenthalerin meldete sich am 24.06.2026 gegen 12 Uhr bei der PI Frankenthal und teilt ihre Befürchtung mit, dass sie ihren Geldbeutel möglicherweise nach dem Tanken auf dem Autodach habe liegen lassen und diesen nun möglicherweise auf der B9 verloren habe. Die Streife konnte den Geldbeutel letztlich auf der rechten Fahrbahn der B9 zwischen Frankenthal und LU-Oggersheim vollständig aufgefunden und im Anschluss an die glückliche ...

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