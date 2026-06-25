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POL-PDLU: Mauersegler in Not

POL-PDLU: Mauersegler in Not
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Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am Donnerstag, den 25.06.2026, gegen 11:45 Uhr, erschienen zwei Schülerinnen auf der Polizeiwache Oggersheim. Sie hielten einen vermeintlich verletzten Vogel in den Händen, welchen sie unter einem PKW fanden. Das Jungtier wurde als Mauersegler identifiziert. Diese können am Boden meist nicht selbst starten. Deshalb sind auch gesunde Mauersegler am Boden in Not. Die hinzugezogene Tierrettung der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen nahm sich anschließend dem unverletzten Tier an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Oggersheim
Telefon: 0621 963-24650
E-Mail: pwoggersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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