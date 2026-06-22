Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bobenheim-Roxheim (ots)

In der Frankenthalerstraße in Bobenheim-Roxheim kam es am 21.06. um 15:45 Uhr auf dem Gelände eines Getränkemarktes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und dem Unterstand für Einkaufswägen. Eine aufmerksame Zeugin aus Bobenheim-Roxheim konnte beobachten, dass der unfallverursachende PKW die Unfallstelle sofort verließ und in Richtung Frankenthal davonfuhr. Durch weitere Hinweise der Zeugin konnte das Fahrzeug auf der L523 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass die 83-jährige Fahrzeugführerin aus Bobenheim-Roxheim erheblich alkoholisiert war und zudem ein Atemalkoholwert von 1,51 Promille gemessen wurde. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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