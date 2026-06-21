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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Badeunfall in Altrip

Altrip (ots)

Am Abend des 20.06.2026 schwamm eine männliche Person in einem Weiher in Altrip, als sie aus bisher unbekannten Gründen laut Zeugenaussagen unterging. Unverzüglich eingeleitete Suchmaßnahmen jeglicher Art führten bisher nicht zum Auffinden der Person. Für nicht erfahrene Schwimmer im Badeweiher sind folgende Hinweise wichtig: - Nur an ausgewiesenen und freigegebenen Badestellen schwimmen. - Möglichst nie allein schwimmen, sondern immer in Begleitung. - Die eigenen Schwimmfähigkeiten realistisch einschätzen und nicht zu weit hinausschwimmen. - Langsam ins Wasser gehen, besonders wenn das Wasser kalt ist, um Kreislaufprobleme zu vermeiden. - Nicht direkt nach schwerem Essen oder unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss schwimmen.

Diese Maßnahmen helfen, das Risiko von Unfällen und Ertrinkungsnotfällen im Badeweiher deutlich zu reduzieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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