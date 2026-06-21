POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von Rucksack
Speyer (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete der Geschädigte der Polizei den Diebstahl seines Rucksacks, welchen er zuvor am Helmut-Kohl-Ufer kurzzeitig abgestellt hatte. Mithilfe der Ortung seiner Kopfhörer konnten in der Maximilianstraße anschließend zwei Personen lokalisiert und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rucksack des 26-jährigen Tatverdächtigen konnten neben den Kopfhörern noch weitere Gegenstände des Geschädigten aufgefunden werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
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