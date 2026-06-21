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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Freitagabend, gegen 16:30 Uhr parkte die Geschädigte ihren PKW auf dem Parkplatz des Badesees in Römerberg-Mechtersheim. Als sie gegen 21 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, bemerkte sie einen nicht unerheblichen Schaden am Fahrzeugheck. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein weißer Kastenwagen zuvor beim Ausparken gegen den PKW der Geschädigten stieß und anschließend die Örtlichkeit verließ. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall, dem unbekannten Fahrzeug (weißer Kastenwagen) oder den Fahrzeuginsassen machen können, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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