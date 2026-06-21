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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 20.06.2026, kam es zwischen 13:00 und 16:00 Uhr, zum Diebstahl eines E-Scooters am Hauptbahnhof in Ludwigshafen. Dieser sei im genannten Zeitraum mittels Schloss an den Fahrradständern an den Treppen zur örtlichen Straßenbahnhaltestelle gesichert gewesen. Das Schloss sei aufgebrochen und der Roller entwendet worden. Zeugen die Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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