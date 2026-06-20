Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Wohnung- Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagabend, 18.06.2026, 19:00 Uhr, bis Freitagvormittag, 19.06.2026, 11:30 Uhr, kam es in einer Erdgeschosswohnung in Speyer zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein gekipptes Fenster Zutritt zu der Wohnung. Entwendet wurden Bargeld sowie eine Kreditkarte und eine Girokarte. Zum Tatzeitpunkt befand sich die 33-jährige Geschädigte nicht in der Wohnung.

Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Polizei:

Gekippte Fenster gelten nicht als ausreichende Sicherung und können von Tätern oftmals innerhalb weniger Sekunden überwunden werden. Die Polizei empfiehlt daher, beim Verlassen der Wohnung sämtliche Fenster und Türen vollständig zu schließen und zu sichern.

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