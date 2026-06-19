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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstähle im Stadtgebiet

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Zur Mittagszeit am Donnerstag, den 18.06.2026, kam es zu zwei Trickdiebstählen von Bargeld im Ludwigshafener Innenstadtbereich. In der Berliner Straße wurde eine 62-Jährige durch einen unbekannten Mann angesprochen und darum gebeten Geld zu wechseln. Hierbei wurde ihr unbemerkt ein dreistelliger Bargeldbetrag aus der Geldbörse entwendet. In der Dörrhorstraße wurde ein 62-Jähriger ebenfalls von einem unbekannten Mann angesprochen und um Wechsel von Bargeld gebeten. Hierbei griff der Mann in die Geldbörse des Geschädigten und konnte auch hier einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeuten.

In beiden Fällen wird der unbekannte Mann beschrieben als circa 40-45 Jahre alt, ca. 1,75m groß, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Hose, sowie einer rosa Sonnenbrille.

Zwei Diebstahlsanzeigen wurden aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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