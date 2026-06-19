POL-PDLU: Unfall mit leicht verletzter Person

Limburgerhof (ots) - In der Nacht vom 17. auf den 18.06.2026 wurde in einem Wohngebiet in Limburgerhof versucht in eine Doppelhaushälfte einzubrechen. Dier unbekannte Täterschaft dürfte über das verschlossene Eingangstor geklettert sein und hat sich dann mutmaßlich mittels Hebelwerkzeug an der Hauseingangstür zu schaffen gemacht. Die Hauseingangstür hielt dem ...

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