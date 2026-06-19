POL-PDLU: Unfall mit leicht verletzter Person
Speyer (ots)
Gegen 18:35 Uhr kollidierten gestern an der Kreuzung Seekatzstraße / Diakonissenstraße zwei PKW, nachdem der 30-jährige Unfallverursacher aus Speyer den bevorrechtigten PKW eines Schifferstadters übersah. Der Geschädigte klagte an der Unfallstelle über Schmerzen am Kopf und über Schwindelgefühl, weshalb er vom Rettungsdienst versorgt wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
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