Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruchdiebstahl in Doppelhaushälfte

Limburgerhof (ots)

In der Nacht vom 17. auf den 18.06.2026 wurde in einem Wohngebiet in Limburgerhof versucht in eine Doppelhaushälfte einzubrechen. Dier unbekannte Täterschaft dürfte über das verschlossene Eingangstor geklettert sein und hat sich dann mutmaßlich mittels Hebelwerkzeug an der Hauseingangstür zu schaffen gemacht. Die Hauseingangstür hielt dem Versuch stand, so dass ein Eindringen verhindert werden konnte. Die Bewohner des Hauses waren zur vermeintlichen Tatzeit zu Hause, konnten jedoch keine Feststellungen treffen. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell