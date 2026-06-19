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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall auf Landstraße bringt Motorradfahrer ins Krankenhaus

Limburgerhof (ots)

Am gestrigen 18.06.2026 ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Landstraße 532 im Bereich der Einmündung K14 ein Verkehrsunfall zwischen einem 63-jährigen Motorrad- und einem 59-jährigen Pkw-Fahrer. Während der Motorradfahrer die L532 in Fahrtrichtung Schifferstadt befuhr kam ihm der Pkw-Fahrer mit seinem Audi Q5 entgegen. Der Audi-Fahrer wollte in Höhe Rehhütte auf die K14 abbiegen und übersah dabei den bevorrechtigten Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer am Oberkörper und wurde auf Grund dessen in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich bei der Unfallaufnahme nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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