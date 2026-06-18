Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 17.06.2026 gegen 22:10 Uhr, kam es in der Bgm.-Grünzweig-Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die Fahrerin des PKW in Richtung Industriestraße und kollidierte auf Höhe der Hausnummer 25 mit einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Da die Fahrerin Anzeichen einer Alkoholisierung zeigte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,82 Promille. Vor Ort wurden keine unmittelbaren Unfallzeugen festgestellt.

Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Ludwigshafen-Oppau telefonisch 0621 96324250 oder per Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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