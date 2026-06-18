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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Handy an Supermarktkasse gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Mittag des 17.06.2026, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Woolworth-Filiale in der Ludwigsstraße zum Diebstahl eines Mobiltelefons. Dieses hatte die Geschädigte zuvor im Kassenbereich der genannten Filiale vergessen. Unmittelbar nach Feststellen des Verlustes kehrte die Geschädigte zum Laden zurück, wo das Mobiltelefon weder aufgefunden werden konnte, noch beim Ladenpersonal abgegeben worden war. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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