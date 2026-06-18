Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl im Netto-Markt - Zwei Tatverdächtige gestellt, Betäubungsmittel sichergestellt

Ludwigshafen (ots)

Am 17.06.2026 kam es in einem Netto Supermarkt im Ludwigshafener Stadtgebiet zunächst zu einem Ladendiebstahl. Den Ermittlungen nach hielten sich die beiden Tatverdächtigen zunächst im Markt auf. Der männliche Tatverdächtige steckte sodann mehrere Lebensmittel in einen mitgeführten Rucksack und verließ anschließend den Kassenbereich ohne die Waren zu bezahlen. Währenddessen verblieb dessen Begleiterin im Bereich der Kassen. Beide Personen konnten kurz darauf im Nahbereich des Marktes bzw. im Markt durch Einsatzkräfte angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte neben dem Diebesgut bei den Tatverdächtigen noch geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Ermittlungen wegen Ladendiebstahls sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell