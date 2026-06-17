POL-PDLU: Verkehrskontrolle in der Innenstadt

Frankenthal (ots) - In der Nacht vom 15.06. auf den 16.06. kam es, soweit bisher bekannt wurde, zu insgesamt drei Einbrüchen in Seniorenheime und einem versuchten Einbruch in eine Kindertagesstätte. Bei der Tatausführung in einem Seniorenheim in der Mörscherstraße sowie einer Kindertagesstätte im Nordend scheiterten die Täter bei der Tatausführung und gelangten letztlich nicht in das jeweilige Objekt. In ein ...

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