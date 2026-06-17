POL-PDLU: Verkehrskontrolle in der Innenstadt
Frankenthal (ots)
Am 15.06.2026 wurden in der Zeit von 10-11:30 Uhr im Bereich der Robert-Bosch-Straße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 26 Fahrzeugführer verwarnt, einer davon mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 19 km/h bei erlaubten 30 km/h. Zudem wurde zielgerichtet der Bereich der Fußgängerzone im Hinblick auf die unberechtigte Durchfahrt von Radfahrern und E-Scootern überwacht. Hierbei wurden mehrere Verstöße durch Radfahrer festgestellt und sanktioniert
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