POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrolle in Mutterstadt
Mutterstadt (ots)
Bei einer einstündigen Geschwindigkeitskontrolle auf der L530 (Neustadter Straße) hat die Polizei am Dienstag, 16.06.2026, zahlreiche Kraftfahrzeuge gestoppt. Zwischen 12:15 Uhr und 13:15 Uhr kontrollierten die Beamten den Verkehr in Fahrtrichtung Dannstadt-Schauernheim. Bei erlaubten 70 km/h registrierte die Polizei insgesamt 12 Geschwindigkeitsverstöße. Der Spitzenreiter wurde mit 95 km/h gemessen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt eröffnet. Zudem stellten die Beamten eine Kontrollaufforderung aufgrund fehlender Dokumente aus.
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