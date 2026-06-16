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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrere Fahrzeugführer unter Einfluss von Cannabis kontrolliert

Speyer (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von zwei Fahrzeugführern durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen

Kontrolle 1: Am Montagvormittag, gegen 11:40 Uhr wurde eine 33-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Oberen Langgasse aufgrund eines nicht vorhandenen Versicherungskennzeichens kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die eingesetzten Beamten bei der Frau drogentypische Auffallerscheinungen. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Sie wurde für die Blutentnahme zur Dienststelle verbracht.

Kontrolle 2: Heute Nacht, gegen 00:15 Uhr wurde ein 41-jähriger PKW-Fahrer in der Landwehrstraße kontrolliert. Die eingesetzten Beamten registrierten aus dem Fahrzeuginneren Cannabisgeruch und entdeckten einen Grinder mit Cannabisanhaftungen in der Mittelkonsole des Fahrzeugs. Eine Urinprobe des Mannes reagierte positiv auf THC. Für die Blutprobe wurde der Mann zur Dienststelle verbracht.

Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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