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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Dudenhofen (ots)

Am Sonntag, den 14.06.2026 im Zeitraum zwischen 14:25 - 14:45 Uhr parkte eine 38-jährige Frau ihren blauen PKW-Kombi der Marke Audi auf einem Parkplatz eines Hofladens in der Neustadter Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Türöffnen oder Ein-/Ausfahren aus der Parklücke den Audi und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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