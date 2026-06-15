Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit über drei Promille am Steuer unterwegs

Ludwigshafen - Mundenheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 15.06.2026 wurde die Polizei Ludwigshafen durch eine aufmerksame Zeugin auf eine mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin im Stadtteil Mundenheim aufmerksam gemacht. Die Frau war nach Angaben der Zeugin in ihren Pkw gestiegen und losgefahren. Die Fahrerin konnte kurze Zeit später im Bereich der Rheingönheimer Straße von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,14 Promille.

Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Auf Anordnung der Polizei wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Alkohol am Steuer die Reaktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigt und bereits deutlich geringere Alkoholwerte zu schwerwiegenden Verkehrsunfällen führen können

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