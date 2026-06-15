Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit um Spielautomaten führt zu Polizeieinsatz

Ludwigshafen -Mitte (ots)

Am 14.06.2026 gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei zu einer Gaststätte in der Ludwigshafener Innenstadt gerufen, nachdem es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es zwischen dem Betreiber der Spielautomaten und zwei Gästen der Gaststätte zu Streitigkeiten wegen der Nutzungsdauer der Spielgeräte gekommen. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung kam es zu einer körperlichen Konfrontation zwischen den Beteiligten. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. Um weitere Streitigkeiten zu verhindern, wurden den beteiligten Gästen ein polizeilicher Platzverweis erteilt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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