Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wechselseitige Körperverletzung am Berliner Platz

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 13.06.2026 gegen 02:00 Uhr, wird der Polizei eine Auseinandersetzung am Berliner Platz mitgeteilt. Vor Ort konnten zwei 37-Jährige angetroffen und getrennt werden. Zwischen den zwei Angetroffenen kam es zuvor zu einer wechselseitigen Körperverletzung, bei welcher Beide leichte Verletzungen erlitten. Den beiden Männern wurde ein Platzverweis ausgesprochen, welchem sie Folge leisteten.

Zwei Strafanzeigen hinsichtlich der Körperverletzungen wurden aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

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