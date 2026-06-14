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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 12.06.2026 gegen 16:20 Uhr, kam es im Hohen Weg in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein blauer BMW durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wurde. Das vorbeifahrende Fahrzeug flüchtete im Anschluss von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Am parkenden PKW entstand Sachschaden.

Eine Strafanzeige hinsichtlich eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621 963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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