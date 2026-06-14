Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt ohne gültige Fahrerlaubnis

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 14. Juni 2026, gegen 04:15 Uhr wurde ein auffällig fahrendes Fahrzeug gemeldet, welches letztlich in der Innenstadt von Ludwigshafen festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Da der 32-jährige Fahrer den Anweisungen der Beamten nur schwer folgen konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,99 Promille. Weiterhin wurde festgestellt, dass dem Fahrer bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Dem Beschuldigten wurde aufgrund der Alkoholisierung eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen.

Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

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