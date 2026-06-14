Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch unbekannten Täter

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 11. Juni 2026, im Zeitraum von 07:30 bis 16:00 Uhr wurde in der Salzburger Straße ein schwarzer Mini durch einen unbekannten Täter auf beiden Fahrzeugseiten zerkratzt. Der Sachschaden beträgt etwa 2000,- Euro.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 telefonisch unter 0621 963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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