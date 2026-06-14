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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht in Ludwigshafen-Mundenheim

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 12. Juni 2026, gegen 16:00 Uhr bis Samstag, den 13. Juni 2026, gegen 07:00 Uhr wurde ein weißer Opel Adam durch einen unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne den Verkehrsunfall bei der Polizei zu melden. Der Sachschaden beträgt etwa 1000,- Euro.

Es wurde eine Strafanzeige wegen dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 telefonisch unter 0621 963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621 963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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