Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus unverschlossenem Auto

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Samstag, den 13.06.2026, gegen 11:55 Uhr kam es in der Industriestraße zu einem Diebstahl zum Nachteil eines 73-Jährigen Geschädigten aus Ludwigshafen. Laut Zeugenaussage beobachtete eine unbekannte männliche Person den Geschädigten vor einem Einkaufsgeschäft in der Industriestraße 13-15 in Ludwigshafen. Laut Zeugenaussage öffnete der unbekannte Täter dann in einem günstigen Augenblick die hintere Tür des Autos des Geschädigten, um eine schwarze Handtasche von der Rückbank zu entwenden und dann zu flüchten. In der Handtasche befanden sich mehrere Ausweisdokumente, sowie Bargeld in Höhe von 1200EUR.

Die Zeugin beschrieb den unbekannten Täter wie folgt: weißes Shirt, blaue Jacke, korpulent, kurze braune Haare, kein Bart, ca. 55 Jahre alt. Sollten sie Hinweise auf den Täter geben können, werden sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen (Tel.: 0621 963-24250; E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de).

Die Polizei weist darauf hin, seine Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt zu lassen und sein Fahrzeug bei Verlassen immer zu verschließen.

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