POL-PDLU: Speyer - Betrunkener Radfahrer stürzt

Speyer (ots) - In der Nacht vom 12.06.26 auf den 13.06.26 kam es im Leinpfad in Speyer zu einem Einbruch in ein Vereinsheim. Aufgrund des Umstands, dass der Verein keinerlei Wertgegenstände innerhalb des Gebäudes aufbewahrt, erbeuteten der oder die Täter jedoch nichts. An dem Gebäude entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche ...

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