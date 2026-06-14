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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrunkener Radfahrer stürzt

Speyer (ots)

Am Abend des 13.06.26, gegen 21:30 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen gestürzten Radfahrer im Bereich der Wormser Landstraße in Speyer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verunfallte der Radfahrer ohne jegliche Fremdbeteiligung und verletzte sich hierbei leicht. Da bei ihm deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, erfolgte ein Atemalkoholtest. Dieser ergab einen deutlich überhöhten Wert von 2,84 Promille. Gegen ihn wurde daher ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Schlimmer, Polizeikommissar
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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