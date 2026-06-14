Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Raub unter Bekannten

Speyer (ots)

Am 13.06.26, gegen 20:15 Uhr, meldete eine junge Frau über Notruf, dass sie soeben in Römerberg unter Vorhalt eines Messers ihrer Handtasche beraubt worden sei. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Tatverdächtige innerhalb kurzer Zeit angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Tatwaffe und die geraubte Handtasche wurden beim Tatverdächtigen sichergestellt. Im Rahmen erster Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich beide Personen kennen und zuvor verabredet waren. Im Verlauf des Treffens entstand eine Auseinandersetzung, welche schließlich in dem Raub gipfelte.

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