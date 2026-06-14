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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Vereinsheim- Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Nacht vom 12.06.26 auf den 13.06.26 kam es im Leinpfad in Speyer zu einem Einbruch in ein Vereinsheim. Aufgrund des Umstands, dass der Verein keinerlei Wertgegenstände innerhalb des Gebäudes aufbewahrt, erbeuteten der oder die Täter jedoch nichts. An dem Gebäude entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Schlimmer, Polizeikommissar
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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