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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 14.06.2026, wurde die Frankenthaler Polizeiinspektion durch Zeugen über eine Einbruchsversuch informiert. Drei Männer in dunklen Kapuzenpullovern hätten versucht in den Keller eines Einfamilienhauses einzudringen. Die Täter seien bei der Tat gestört worden und zu Fuß in Richtung Ludwigshafen geflüchtet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Frankenthal
PK Bruder
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Telefon 06233 313-3202
pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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