POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Hinweise auf Drogenkonsum
Waldsee (ots)
Am heutigen frühen Morgen, gegen 02:40 Uhr, wurden bei der Kontrolle eines 18-jährigen Fahrzeugführers in der Neuhofener Straße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
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