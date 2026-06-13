POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Hinweise auf Drogenkonsum

Waldsee (ots) - Am gestrigen Freitag (12.06.2026), zwischen 13:00 - 15:00 Uhr, sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Akazienstraße eingebrochen. Es wurde ein Geldbeutel entwendet. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Akazienstraße gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: ...

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