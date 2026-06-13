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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Hinweise auf Drogenkonsum

Waldsee (ots)

Am heutigen frühen Morgen, gegen 02:40 Uhr, wurden bei der Kontrolle eines 18-jährigen Fahrzeugführers in der Neuhofener Straße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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