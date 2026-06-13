POL-PDLU: Versuchter Diebstahl aus PKW
Dannstadt-Schauernheim (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch (10.06.2026, 15 Uhr) bis Donnerstag (11.06.2026, 18 Uhr) wurde durch Unbekannte versucht, in einen geparkten PKW in der Friedhofstraße gewaltsam einzudringen. Es entstand geringer Sachschaden an einer Fahrzeugtür. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Friedhofstraße gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.
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