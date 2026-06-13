POL-PDLU: Speyer - Kurioser Fund
Speyer (ots)
Mitarbeiter eines speyerer Krankenhauses meldeten der Polizei einen im dortigen Außenbereich aufgefundenen Gegenstand, welcher einer Granate ähnele. Nach erster Begutachtung und vorsorglicher Absperrung des Bereichs wurde der Kampfmittelräumdienst kontaktiert, welcher den Gegenstand als unbedenklich einstufte. Hierbei handelte es sich entgegen des ersten Verdachts der Mitarbeiter nicht um eine Granate, sondern eher um ein Pendel oder ein Gewicht. Es bestand daher zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit.
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