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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Speyer (ots)

Am Morgen des vergangenen Freitags, gegen 10:05 Uhr, kam es in der Korngasse in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Fahrradfahrerin. Nach aktuellem Stand übersah die Radfahrerin die Fußgängerin und stieß mit dieser zusammen. Beide Frauen zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Radfahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Manuel Schlimmer, PK
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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