Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Speyer (ots)

Am Morgen des vergangenen Freitags, gegen 10:05 Uhr, kam es in der Korngasse in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Fahrradfahrerin. Nach aktuellem Stand übersah die Radfahrerin die Fußgängerin und stieß mit dieser zusammen. Beide Frauen zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Radfahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

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