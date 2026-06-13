Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 08:50 Uhr, kam es an der Kreuzung zwischen der Franz-Kirrmeier-Straße und dem Ziegelofenweg in Speyer zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Diese wollten beide vom Ziegelofenweg nach links in die Franz-Kirrmeier-Straße abbiegen. Hierbei überquerte eine unbekannte Frau von der Alten Ziegelei aus kommend trotz roter Fußgängerampel die Fahrbahn, weshalb das vordere Auto eine Vollbremsung durchführen musste und das zweite Auto auf dieses auffuhr. Die Fußgängerin entfernte sich, obwohl sie mit ihrem Verhalten zum Verkehrsunfall beitrug.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 6.000 EUR.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die gesuchte Fußgängerin geben können, auch die Person selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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