Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Birnenbäumchen

Böhl-Iggelheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (08.06.2026), 19:00 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, kam es in der Hochdorfer Straße in Böhl-Iggelheim zu einem Obstdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter betrat eine dortige Anlage und zog insgesamt sieben frisch handveredelte Birnen-Setzlinge gewaltsam aus dem Erdboden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 70 Euro.

Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Hochdorfer Straße gemacht haben oder Hinweise zu dem Verbleib der Setzlinge geben können, sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

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