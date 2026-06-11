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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliche Körperverletzung in Mundenheim

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Mittwoch, den 10.06.2026, gegen 20:05 Uhr, hielt sich ein 34-Jähriger auf dem Kirchplatz in 67065 Ludwigshafen am Rhein auf, als er unvermittelt durch vier Männer angegriffen wurde. Die vier Täter wirkten mit Teleskopschlagstöcken und Eisenstangen auf den Geschädigten ein. Nachdem der Geschädigte bereits am Boden lag, wurde ihm durch einen der Täter gegen den Kopf getreten. Anschließend flüchteten die Täter. Einer der Täter konnte bereits identifiziert und durch die Polizei angetroffen werden. Die drei weiteren Täter sind bislang unbekannt. Die Täter sind männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt und trugen zur Tatzeit je helle und dunkle Jogginganzüge. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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