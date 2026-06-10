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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Mutterstadt (ots)

Am Dienstag, dem 09.06.2026 gegen 15:30 Uhr kam es auf der L530 zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei missachtete die 60-jährige Autofahrerin die Vorfahrt der 23-Jährigen, die mit ihrem Auto auf der Landstraße in Fahrtrichtung Maudach unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 23-Jährige schwer durch mehrere Knochenbrüche und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die beiden Insassen des verursachenden PKW verletzten sich leicht durch Schürfwunden und Prellungen. Die Fahrerin musste ebenfalls zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verkehrsunfalls musste die L530 für eine Stunde voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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