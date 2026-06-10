Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Illegales Fahrzeugrennen

Frankenthal (ots)

Am 09.06.2026, gegen 23.45 Uhr, stellte eine zivile Streife hiesiger Inspektion einen 5er BMW im Bereich des Einkaufszentrums in der Wormser Straße fest, welcher immer wieder den Motor aufheulen ließ. Bei der Nachfahrt in Richtung Innenstadt fuhr er zudem deutlich über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Bei der anschließenden Kontrolle konnte als Fahrer ein 19-jähriger Mann aus Ludwigshafen festgestellt werden, welcher ein solches Verhalten nach internen Recherchen bereits in Ludwigshafen an den Tag gelegt hatte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Sachverhalt als illegales Fahrzeugrennen eingestuft und der Führerschein, wie auch der Pkw sichergestellt.

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