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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Illegales Fahrzeugrennen

Frankenthal (ots)

Am 09.06.2026, gegen 23.45 Uhr, stellte eine zivile Streife hiesiger Inspektion einen 5er BMW im Bereich des Einkaufszentrums in der Wormser Straße fest, welcher immer wieder den Motor aufheulen ließ. Bei der Nachfahrt in Richtung Innenstadt fuhr er zudem deutlich über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Bei der anschließenden Kontrolle konnte als Fahrer ein 19-jähriger Mann aus Ludwigshafen festgestellt werden, welcher ein solches Verhalten nach internen Recherchen bereits in Ludwigshafen an den Tag gelegt hatte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Sachverhalt als illegales Fahrzeugrennen eingestuft und der Führerschein, wie auch der Pkw sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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