Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Kindern

Limburgerhof (ots)

Am Dienstag, dem 09.06.2026 um 16:11 Uhr wurde ein Verkehrsunfall im Bereich der Brücke von der Landstraße L533 über die B9 gemeldet. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 65-jähriger mit seinem Pkw die L533 von Neuhofen in Richtung Limburgerhof. Dabei kam er, aus noch ungeklärter Ursache, von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Kleinbus. In diesem befanden sich neben der 52-jährigen Fahrerin, drei Kinder welche auf dem Heimweg von der Schule waren. Durch die Kollision wurde der Kleinbus in die Leitplanke gedrückt, wodurch die drei Kinder und auch die Fahrerin des Buses leicht verletzt wurden. Alle Unfallbeteiligten wurden zwecks medizinischer Abklärung in eine Klinik verbracht.

Da bei dem Unfall Betriebsstoffe ausgetreten sind, musste die Landstraße bis zur endgültigen Reinigung für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden.

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