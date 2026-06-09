POL-PDLU: Ein Pfau auf Freigang

Ludwigshafen - Gartenstadt (ots) - Am Dienstag, den 09.06.2026, um kurz nach Mitternacht kam es in der Mußbacher Straße in Ludwigshafen zu einem Mülltonnenbrand. Das Feuer griff bereits u.a. auf ein Gebüsch über, als polizeiliche Einsatzkräfte eintrafen und diese das Feuer mit ihren Bordmitteln eindämmen konnten, bis es abschließend durch die Berufsfeuerwehr gelöscht wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ...

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