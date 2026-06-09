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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ein Pfau auf Freigang

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)

Ein Pfau aus dem Rheingönheimer Wildpark begab sich am gestrigen Montagmorgen ohne Abmeldung auf einen Spaziergang außerhalb seines ihm zugewiesenen Grundstückes. Das Tier konnte durch Polizeibeamte zurück geleitet werden. Laut Mitarbeiter des Tierparks würde der Pfau des Öfteren eigenständig auf Wanderschaft gehen, jedoch immer selbständig vor Einbruch der Dunkelheit in sein zu Hause zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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