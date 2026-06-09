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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Feuer

Ludwigshafen - Gartenstadt (ots)

Am Dienstag, den 09.06.2026, um kurz nach Mitternacht kam es in der Mußbacher Straße in Ludwigshafen zu einem Mülltonnenbrand. Das Feuer griff bereits u.a. auf ein Gebüsch über, als polizeiliche Einsatzkräfte eintrafen und diese das Feuer mit ihren Bordmitteln eindämmen konnten, bis es abschließend durch die Berufsfeuerwehr gelöscht wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Abfall angezündet wurde. Durch das Löschen des Feuers verteilte sich teilweise Asche in der unmittelbaren Umgebung. Sollten Sie einen Schaden an Ihrem geparkten Fahrzeug feststellen können, der durch das Feuer entstand, melden Sie sich bei der örtlichen Polizeidienststelle. Wenn Sie die Tat selbst, oder eine verdächtige Person festgestellt haben, wenden Sie sich die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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